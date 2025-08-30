Polo Amazon, la viabilità è un rebus

Si infiamma il dibattito sulla viabilità attorno al polo di Amazon all’Interporto. L’imprenditore Pierluigi Bocchini, ex presidente di Confindustria Ancona, all’interno del dibattito per le elezioni regionali, lancia un video con le soluzioni per lui possibili all’aumento di traffico che l’avvio del polo Amazon comporterà. E prende posizione: "Ampliare il casello Ancona Nord non serve a nulla, oltretutto richiederebbe di ampliare il ponte della superstrada. Occorre trovare alternative".

Lui ne elenca tre, ognuna con pro e contro, e ritorna a caldeggiare la bretella. "Discutiamone laicamente e senza preconcetti – è l’invito di Bocchini –. Ma discutiamone e, soprattutto, chi è chiamato a farlo decida e agisca".

Bocchini chiede poi alla Svem, Sviluppo Europa Marche srl, azionista di maggioranza di Interporto, "uno studio di fattibilità. Anche in affidamento privato, se lo ritiene. Per tanti cittadini".

Ecco le tre soluzioni proposte: "La prima è la bretella Interporto – Casello Montemarciano, lunga sette chilometri, con 700 metri di nuovo asfalto; o ancora la bretella variante SS16 – casello Montemarciano, via Rocca Priora; e infine, quale terza opzione, un nuovo casello autostradale Ancona Centro, collegato al Taglio di Torrette".

Per Bocchini la più veloce e percorribile sarebbe la prima, la bretella di collegamento tra Interporto e il casello di Montemarciano. "E’ la più lunga come tracciato – spiega – ma probabilmente la meno impegnativa dal punto di vista della realizzazione. Potrebbero bastare dodici mesi per la realizzazione. Io vorrei che se ne cominciasse a parlare, poi la scelta migliore la si troverà assieme. L’unica cosa da non fare è buttare la polvere sotto il tappeto, perché prima o poi tornerà fuori".

Il sasso lanciato nello stagno ha prodotto subito reazioni nei territori che la bretella disegnata da Bocchini dovrebbe attraversare. Da Monte San Vito il sindaco Thomas Cillo dice no: "Il tracciato ipotizzato attraverserebbe anche il nostro territorio, passando per via Perello, via Traversa, via Ponte Lamato, per poi raggiungere Monsano, dietro l’ex Mercatone Uno, e collegarsi con il cavalcavia della Barchetta, adiacente al sito Amazon. Non è vero che la bretella non passerà su ponti. Basti pensare a quello ‘delle pietre’ – al confine con Monte San Vito, Chiaravalle e Montemarciano –, già esiguo e insufficiente per un doppio senso di marcia. Figuriamoci per il passaggio quotidiano di altri camion. Prima di ipotizzare nuove strade è indispensabile uno studio sul traffico, certificato e condiviso – rimarca Cillo –. Assurdo che nessuno ne ravveda la necessità".

Sara Ferreri