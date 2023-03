"Polo Amazon, serve una fermata ferroviaria"

Mega polo Amazon, a giorni ci sarà la posa della prima pietra.

E intanto la giunta Fiordelmondo chiede una fermata ferroviaria per le oltre mille persone che lavoreranno in zona Interporto e l’opposizione lancia l’idea dei bond.

Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha inviato nelle ultime ore una lettera al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, "per condividere l’opportunità di convocare un tavolo con tutti i protagonisti della filiera istituzionale che ha garantito l’insediamento di Amazon al fine di affrontare congiuntamente la questione dei trasporti del futuro personale coinvolto".

In particolare il sindaco di Jesi si sofferma sull’opportunità di prevedere una fermata ferroviaria per il trasporto passeggeri, così da agevolare i collegamenti con i vari Comuni del territorio, riducendo in maniera significativa il trasporto su gomma.

Considerato che una prima stima prevede l’insediamento di 1.300 lavoratrici e lavoratori, l’impatto sarebbe sicuramente significativo e molto importante per il territorio.

Ecco perché Fiordelmondo, nella lettera ad Acquaroli, auspica che vi sia un "coinvolgimento diretto anche di Rfi e Trenitalia, cosicché insieme ai soggetti istituzionali - Regione, Provincia, Comune di Jesi, Interporto Marche - si possa ragionare per trovare la migliore soluzione". Dall’opposizione intanto JesiAmo presenta una mozione "per garantire opportunità di crescita e nuove possibilità per le imprese, chiedendo alla Regione Marche di "attivare finanziamenti, anche tramite emissione multipla di Minibond, costituiti in portafoglio, ed assistiti da garanzie regionali o nazionali da individuare, in linea con quanto fatto, a suo tempo dalla Regione Campania con "Garanzia Campania Bond".

Tutto ciò - spiegano - si va ad inserire in un’ottica generale di promozione dello sviluppo e della crescita delle Pmi nel nostro territorio.

Tralasciando i tecnicismi, un’operazione di questo tipo potrebbe riguardare, senza dubbio le imprese della Vallesina, andando ad incidere notevolmente sulla nostra realtà produttiva, potendo inoltre fungere da volano per la ripresa e dare un contributo significativo allo sviluppo dell’intera zona.

Proprio il nostro territorio, presto sarà interessato dall’insediamento del polo logistico Amazon, che rappresentando una grande opportunità, insieme agli strumenti di credito succitati potrebbe essere un’occasione unica per dare una significativa spinta al settore produttivo ed economico della Vallesina" concludono.

Sara Ferreri