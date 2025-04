Polo della sicurezza alla ex casa di riposo Mordini: avanti col progetto

E’ stata approvata in Consiglio comunale a Castelfidardo una variazione di bilancio significativa che riguarda in particolare un nuovo stralcio da 120mila euro per il Polo della sicurezza, da collocare nella struttura in disuso della ex casa di riposo Mordini, per ospitare Croce verde, Protezione civile e Polizia locale, e 15mila euro destinati ad associazioni ed eventi, fondi provenienti dalla Regione.

Tra i progetti sostenuti oltre alla Fisorchestra rientra anche Rocville.

Oggi poi è in programma una commissione urbanistica in cui Solidarietà popolare chiederà al sindaco di fare il possibile affinché i lavori per la nuova scuola media riprendano quanto prima e si eviti un’incompiuta per la città.

Il Comune ha intrapreso un’azione a tutela dei propri interessi per la risoluzione in danno e la contestuale segnalazione agli organi di controllo e di vigilanza.

Si prevede anche l’escussione della polizza fideiussoria e il conseguente scorrimento della graduatoria di gara per verificare la disponibilità delle imprese nell’ordine per la prosecuzione dell’opera.