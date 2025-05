Polo delle emergenze. Arrivate ventuno offerte per l’ospedale cittadino

Sono 21 le offerte arrivate per realizzare il nuovo Polo delle Emergenze urgenze dell’ospedale di Fabriano. L’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli afferma: "Passo dopo passo abbiamo risolto le problematiche progettuali per potenziare il presidio di Fabriano con un investimento di 21 milioni e mezzo di euro. Insieme con il presidente Acquaroli ed ai colleghi di Giunta, passo dopo passo, stiamo realizzando il programma di potenziare nelle Marche una sanità diffusa sul territorio sovvertendo le logiche delle chiusure e degli ospedali unici. Era necessario programmare investimenti senza precedenti, formare nuovi medici, con oltre 12 milioni di euro di risorse regionali, e attuare riforme concrete del sistema mettendo in atto un potenziamento organizzativo, tecnologico e infrastrutturale della rete sanitaria".

E’ proprio la direzione in cui si sta intervenendo per valorizzare un hub strategico per l’entroterra come il presidio ospedaliero di Fabriano: "Abbiamo superato, passo dopo passo, le problematiche progettuali incontrate per questa struttura e, con quell’investimento, doteremo l’Engles Profili di un nuovo Polo delle Emergenze urgenze che risponderà ai più elevati standard sismici ed energetici. Non lasciamo indietro nessuno e al contempo creiamo una notevole leva economica nel mondo del lavoro. L’ennesima riprova il forte interessamento del mercato alla realizzazione di questa struttura con ben 21 offerte pervenute alla scadenza del termine della gara di appalto che si è conclusa nelle ore scorse".