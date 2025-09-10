Polo dell’infanzia, lavori a rilento

Realizzazione del polo dell’infanzia 0-6 a rilento, per il Comune "siamo nei tempi". Siamo al Verziere dove dallo scorso anno fervono i lavori.

La conclusione lavori era prevista (secondo quanto annunciato dal funzionario del Comune il 19 maggio scorso) per questo settembre, dopo il collaudo preventivato per giugno scorso, ma dando un’occhiata alla struttura è evidente che i tempi slitteranno, probabilmente al prossimo anno. Così come sta avvenendo per l’ascensore che dovrà servire il municipio in via Farri.

"Diversamente da quanto previsto dal cronoprogramma, il polo dell’infanzia in via del Verziere non sarà più completato entro l’estate 2025 al fine di entrare in funzione per l’imminente anno scolastico – attaccano da Per Jesi -. Noi vorremmo conoscere il perché di questo rinvio nella consegna del cantiere e i motivi di questo rallentamento dei lavori. In realtà i lavori sono infatti completamente fermi da giugno. Ricordiamo poi quanto l’attuale Amministrazione nella propria campagna elettorale di tre anni fa abbia insistito sui ritardi (inevitabili all’epoca a causa del fallimento della ditta esecutrice) dei lavori alla scuola Martiri della Libertà. Spiace pertanto vedere oggi il Comune in balìa delle necessità delle ditte, con l’assessora Melappioni che fa semplicemente la rendicontazione dei ritardi, mentre i cittadini attendono che i servizi essenziali vengano erogati".

"I lavori non sono affatto fermi da giugno - spiegano dall’amministrazione comunale – il cantiere procede con regolarità e presto forniremo ulteriori informazioni su questo cantiere".

L’intervento è finanziato per 2,9 milioni di euro da fondi del Pnrr relativi al potenziamento dell’offerta dei servizi d’istruzione. La struttura – che ospiterà un asilo nido e una scuola materna, rispettivamente per 60 e 75 bambini – è stata progettata "interamente nel segno della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, con impianto fotovoltaico e solare termico, una struttura semplice a misura di bambino, in grado di coniugare la familiarità dell’ambiente domestico e spazi scolastici luminosi e interattivi".

Riguardo a via Farri è prevista in questi giorni l’installazione dell’ascensore del Comune cui dovrà seguire collaudo e attivazione. La fine dei lavori per l’ascensore era stato indicata in "entro il mese di gennaio" scorso. Fervono i lavori in via Schweitzer dove si sta realizzando la nuova scuola Lorenzini. La prossima settimana è previsto il suono della campanella in questi ampi locali, ma esternamente si sta lavorando, ancora sodo.