"Polo dell’infanzia, massima attenzione anche alla viabilità"

Nuovo polo per l’infanzia al Verziere, i residenti esprimono preoccupazione per la viabilità una volta che la scuola sarà operativa. L’amministrazione rassicura. "In via del Verziere – spiega il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – abbiamo pubblicamente presentato il progetto. Questa modalità di presentare i lavori pubblici ci consente di illustrarli alle persone affinché possano capire come cambierà il quartiere e permette inoltre di fare domande e visionare i disegni. Abbiamo compiuto, anche in questo caso, un lavoro di controllo e supervisione sull’opera pubblica, perché crediamo fortemente nell’importanza di non imporre dall’alto una scelta che produce cambiamenti importanti nella vita di tutti i giorni". Sulla viabilità l’assessora a lavori pubblici e mobilità, Valeria Melappioni, rassicura: "Penseremo nei prossimi mesi anche a come intervenire ed eventualmente modificare la viabilità, in maniera tale da rendere sicure le strade per pedoni e utenti. Faremo una riflessione che andrà di pari passo con i tempi di completamento e riapertura di ponte San Carlo (prevista entro la fine dell’anno, ndr)".