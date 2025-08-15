Polonara e la Pellegrini: "Bravi ragazzi, auguri"

Numerosi gli attestati di felicitazioni giunti ieri pomeriggio a Gianmarco Tamberi e alla moglie Chiara Bontempi per la nascita della piccola Camilla. Quelli istituzionali, da parte del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli: "A Gianmarco e Chiara voglio formulare i più cari auguri per l’arrivo della piccola Camilla. Da oggi vi attende una nuova avventura, questa nuova vita porti alla vostra famiglia immensa gioia e felicità". Così come da parte dell’assessore regionale Chiara Biondi: "Le più sincere congratulazioni a Gimbo, a Chiara e alle loro famiglie per questo momento di gioia immensa, che va ben oltre ogni medaglia. Lo sport marchigiano si colora di tenerezza e di futuro".

Come pure quelli sportivi: "Benvenuta Camilla! A papà Gianmarco, a mamma Chiara e alla neonata vanno i migliori auguri del presidente Fidal Stefano Mei, del consiglio federale e di tutta l’atletica italiana".

"Siamo molto felici per Gianmarco e facciamo i migliori auguri alla sua famiglia – ha commentato Marco Armando Gozzini, direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche –. Il fatto che lui e Chiara abbiano scelto la nostra struttura è la dimostrazione di fiducia nel Salesi".

Oltre quota tremila, in poche ore, i commenti al post su Instagram con cui Gimbo ha annunciato la nascita di Camilla, tra i quali anche quelli di celebri sportivi, da Federica Pellegrini, "Bravi ragazzi e congratulazioni" all’anconetano Achille Polonara, "Auguriiii", o quello del comitato olimpico internazionale "Benvenuta Camilla".