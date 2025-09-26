Polonara, il trapianto è ok. Nuova speranza per Achille

Il trapianto di midollo osseo è andato nel migliore dei modi: lo ha fatto sapere lo stesso Achille Polonara, che ha condiviso sui suoi canali social l’esito positivo dell’operazione che è avvenuta ieri nel reparto di ematologia dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove il giocatore ha ricevuto un midollo compatibile al 90 per cento da una donatrice americana. Il viso segnato ma con un accenno di sorriso, una maglia da pallacanestro, il gesto di vittoria: così il cestista recentemente entrato a far parte della famiglia della Dinamo Sassari ha salutato i suoi amici e followers dal letto d’ospedale. La notizia è stata ripresa da molti canali non solo sportivi, le reazioni da tutto il Paese sono state a migliaia, l’Italia della palla a spicchi, Ancona, le Marche, e tutti coloro che conoscono Polonara hanno inviato messaggi o postato reazioni d’affetto alla notizia. Per l’anconetano il trapianto di midollo osseo può rappresentare una svolta capace di sconfiggere la leucemia mieloide che gli è stata diagnosticata a metà dello scorso giugno. "Un po’ di paura c’è, ma non vedo l’ora di iniziare per finire il prima possibile questo percorso abbastanza duro e mentalmente impegnativo – aveva spiegato Polonara nei giorni scorsi, durante l’avvicinamento al trapianto –. Ho ricevuto tanto affetto, tanto amore da parte di tante persone e questo mi ha aiutato molto, in questi mesi. Ora inizia un secondo tempo decisivo, l’importante sarà affrontarlo mentalmente nel modo giusto. Il mio obiettivo è rimettermi il prima possibile, passare le visite mediche e rimettermi in gioco con Sassari". I social, le chat, le migliaia di gesti di supporto e affetto lo hanno aiutato molto, in questo periodo, come racconta lo stesso giocatore. Nei giorni scorsi, infatti, Polonara aveva anche postato un messaggio di ringraziamento: "Ciao ragazzi, grazie per tutto il supporto e l’amore che mi dimostrate. Sono pronto per il trapianto e non vedo l’ora di farlo. Ci vediamo presto in campo e grazie mille". E in precedenza, quando era stata trovata una donatrice compatibile e disponibile, aveva spiegato: "È una ragazza americana. Sono stato fortunato, c’erano due donatori compatibili al 90%, anche un ragazzo tedesco, ma hanno optato per lei perché sono riusciti a mettersi in contatto subito". Quindi tutto l’iter che lo ha portato al trapianto. Che tutta Italia spera sia l’inizio di una seconda vita, non solo da giocatore, per l’ala della Dinamo Sassari.

g.p.