Polpette avvelenate: niente cam nel parco

Nel parco Silvestri a Osimo, all’interno del quale è presente lo sgambatoio, non ci sono telecamere. Una brutta notizia perché proprio all’interno di quell’area verde pochi giorni fa sono stati trovati bocconi avvelenati che hanno portato alla morte due cagnolini. Una notizia choc che ha costretto i proprietari degli animali alla denuncia alla Polizia che però non potrà far conto sull’aiuto importante dell’occhio elettronico cittadino esteso a tanti altri luoghi del centro storico e delle immediate periferie.