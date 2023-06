"Polpette avvelenate, rischi per i bambini"

"Ritengo che l’avvelenamento degli animali debba ritenersi una vera e propria emergenza, e in quanto tale, richiede da parte delle istituzioni preposte tutta l’attenzione possibile. Alcuni veleni rimangono attivi a lungo e sono un serio pericolo, oltre che per gli animali, anche per i bambini". Così il consigliere Pino Pariano dopo l’allarme polpette avvelenate ad Attiggio. "Ho presentato - spiega il consigliere di opposizione – un’interpellanza per conoscere sia le informazioni che sono state acquisite dagli organi competenti relative ai gravissimi fatti verificatisi in questi giorni nella frazione di Attiggio dove sono state lasciate da ignoti delle polpette di riso contenenti antilumaca, sia quali azioni intenda intraprendere l’amministrazione per tutelare gli animali e le persone dal rischio di avvelenamento. Perché se da un lato gli animali, come si è visto, corrono seri rischi, altrettanto li corrono i cittadini, visto che i casi di avvelenamento si sono verificati dove di solito le persone passeggiano. Alcuni veleni, inoltre – conclude Pariano - rimangono attivi a lungo nei luoghi in cui vengono dispersi con seri rischi anche per l’ambiente".