Polpette killer a Brecce Bianche: "Fate attenzione ai vostri cani". E scatta la denuncia all’Arma

Polpette con i chiodi, torna l’allarme alle Brecce Bianche. L’ultimo ritrovamento risale alla sera di domenica. Due giorni fa, a scovare il wurstel potenzialmente letale nei pressi dii una scuola elementare della zona, è stato il cagnolino di Stefania Marzocchi. "Ho immediatamente chiamato il 112 e segnalato tutto", dice lei. Che poi ha postato sui social un messaggio di monito. "Ho denunciato oggi ai carabinieri – prosegue Stefania – Questo è il ritrovamento dell’ennesimo würstel con delle viti all’interno. L’ho trovato in zona Brecce Bianche, davanti la scuola elementare", sottolinea. E ancora: "Fate massima attenzione voi che, come me, avete un cane".

L’appello è stato ricondiviso all’istante e ha raccolto centinaia di like e di interazioni. Il consiglio della Lav, la Lega anti vivisezione di Ancona, è sempre lo stesso, con Massimiliano Stampella che invita a "proteggere i nostri amici a quattro zampe facendo loro indossare una museruola nelle zone dei ritrovamenti dei würstel per qualche tempo. Va bene anche una museruola di stoffa", precisa lui. Il würstel potrebbe trovarsi spesso nascosto, o avvolto in fazzoletti di carta. Particolare attenzione va tributata alle zone verdi, alle aiuole, ai giardini e ai parchi. Massima allerta anche in centro, dato che spesso i ritrovamenti non sono mai isolati. Le zone più colpite, oltre alle Brecce Bianche, sono anche piazza Cavour, piazza Don Minzoni, il Passetto, il Viale della Vittoria e i polmoni verdi del capoluogo. Una vicenda ciclica, che si ripresenta costantemente a distanza di mesi. Tempo addietro, la polizia locale aveva denunciato un uomo residente nella periferia anconetana ritenuto responsabile di questi gesti. Condanna unanime della gente: "Mettete le telecamere", "Non ci sono più parole per chi compie questi gesti ignobili".

Nicolò Moricci