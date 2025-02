Polverari e gli "Aspetti della cultura ad Ancona negli anni cinquanta"

‘Aspetti della cultura ad Ancona negli anni cinquanta’. E’ il titolo dell’interessante incontro che questo pomeriggio (ore 17) al Teatrino San Cosma in corso Mazzini (largo San Cosma) avrà come protagonista Michele Polverari, ex direttore della Pinacoteca civica ‘Francesco Podesti’, nonché autore del libro intitolato ‘La città in cantiere. Ancona 1944-1960’, che racconta un periodo cruciale per il capoluogo marchigiano. Finita la seconda guerra mondiale, che tanti lutti e distruzioni ha procurato alla città, inizia la ricostruzione, che non riguarda solo la parte fisica, edilizia di Ancona, ma anche il tessuto culturale e morale. Prendono il via iniziative e percorsi culturali, si aprono i primi momenti di incontro e discussione, iniziano ad affermarsi alcuni uomini e donne di cultura, e la stessa politica ha in sé amministratori che si intendono di cultura e ‘fanno’ cultura.