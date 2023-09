Polveri sottili a Fabriano, sforamenti dimezzati

Si sono dimezzate le giornate di sforamenti di polveri sottili in città. Nel primo semestre dell’anno si sono registrate ‘solo’ 5 giornate in cui la centralina ha superato il limite di pm 10 mentre l’anno scorso a fine giugno si erano registrate 10 giornate oltre il limite massimo consentito fissato a 50 ugmc. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati registrati e validati dalla centralina Arpam vicino al centro. A gennaio di quest’anno rispetto allo scorso l’aria ha registrato un lieve peggioramento: si è passati da 2 sforamenti a 3, precisamente registrati il 3 e il 4 gennaio con un massimo di 70 ugmc, quasi una volta e mezza il limite massimo consentito. Resta stabile invece il dato di febbraio, sia lo scorso anno che nel 2023, solo uno sforamento da Pm10, l’11. A marzo non ci sono stati superamenti del limite, rispetto alle due giornate oltre il limite dello scorso anno. Ad aprile e maggio dati tutti ben al di sotto della soglia massima, in linea con lo scorso anno. Se l’anno scorso, giugno aveva rappresentato un mese molto difficile con 5 sforamenti, quest’anno la centralina ha evidenziato un solo giorno oltre il limite, il 22 giugno.