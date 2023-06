Polverigi diventa regno della pizza Festival gourmet per tutti i palati

Domani e domenica Polverigi si trasformerà nel regno della pizza, piatto che da tempo ha conquistato il mondo. Merito della settima edizione di ‘PizzaGustando’, festival della ‘pizza d’autore’, o gourmet che dir si voglia, organizzato da Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, Comune e Pro Loco, con il contributo della Camera di Commercio delle Marche. Tra il centro storico e Villa Nappi i maestri pizzaioli proporranno le loro creazioni basate su ingredienti di qualità e di origine locale. Sono ‘Il Vecchio Forno’ e ‘Il Ghiottone’ di Polverigi, CikyMaya di Matia Vinciguerra, con la sua ‘pinsa del Conero’ (fatta con farina e olio bio del Conero), ‘Napoli’s, la pizza di strada alla napoletana made in Osimo, ‘Il Capriccio’ di Monsano, ‘L’officina della Pizza’ di Agugliano, ‘Molino Italcer’ di Osimo, ‘Mociga’ e ‘Buon Gusto’ di Ancona. Ci sarà anche l’Associazione Celiachia Marche e il maestro pizzaiolo Filippo Scalese, con la sua pizza senza glutine. Spazio anche agli abbinamenti con le migliori birre agricole e artigianali, e ad eventi collaterali (musica dal vivo, show cooking, degustazioni e spettacoli, anche per bambini). Domenica pomeriggio si terrà un contest per il migliore abbinamento tra pizza e vini rosati, o bollicine, e tra pizza e salumi con paccasassi. In giuria anche Luca Giampaolini, noto per la sua mortadella e il suo ciauscolo farciti con i paccasassi. Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, loda l’inziativa perché "promuove l’artigianalità e crea interesse per questo mondo, anche dal punto di vista professionale". Il sindaco Daniele Carnevali parla infatti di "evento che valorizza il nostro paese, grazie a un prodotto gourmet". Giulia Mazzarini, responsabile settore alimentare Confartigianato: "Da anni organizziamo e sosteniamo iniziative che mettono in rete più aziende di uno stesso settore". Per il responsabile dell’Area territoriale di Ancona Luca Casagrande ‘PizzaGustando è uno degli appuntamenti "sui quali puntiamo, per valorizzare un prodotto artigianale che è anche patrimonio culturale’.

Raimondo Montesi