Pomeriggio choc al Viale . Si sente male in scooter: 68enne accosta e muore

Ha sentito che gli stava succedendo qualcosa. In sella allo scooter stava procedendo da Viale della Vittoria verso via Rismondo. L’uomo, un 68enne di Ancona, Giovanni Sabbatini, titolare del tabacchi della stazione, padre dell’avvocato Milo, ha accostato e si è accasciato, colto da malore. Diversi i passanti che ieri pomeriggio hanno assistito alla scena drammatica.

Tra questi il dottor Pelliccia, noto dentista che ha lo studio medico proprio in via Rismondo. Il professionista si è prodigato in ogni modo per prestare aiuto allo scooterista.

Ma evidentemente le sue condizioni erano molto gravi. Stando ad una prima ricognizione dell’accaduto, il 68enne sarebbe stato colto da un’improvvisa emorragia dovuta allo scoppio di un’arteria gastrica.

Un malore che non gli ha dato scampo. Sul posto sono accorsi i carabinieri e i sanitari del 118 e della Croce Gialla. Purtroppo si era capito subito che le condizioni dell’uomo erano molto gravi: non rispondeva alle sollecitazioni e nonostante i ripetuti tentativi di risvegliarlo, non dava segnali confortanti.

Nel frattempo in via Rismondo si era assiepata parecchia gente. La zona è notoriamente molto frequentata, ancor più a quell’ora di pomeriggio con la gente che esce dal lavoro, le famiglie che tornano a casa e chi semplicemente stava facendo una passeggiata verso il Passetto approfittando della bellissima giornata di sole.

Alla vista del corpo adagiato a terra e coperto dal lenzuolo bianco, i passanti non hanno potuto non provare un senso di smarrimento e di choc.

L’incrocio con via Rismondo è rimasto bloccato: i carabinieri hanno provveduto a disciplinare il traffico. Accanto all’uomo si sono accostate diverse persone che a quanto pare lo conoscevano: il 68enne era noto nel quartiere, era un cliente della Coop di via Maratta e pare che ieri si stesse recando proprio lì a fare la spesa. Purtroppo non ci è mai arrivato, il malore lo ha colto di sorpresa a pochi metri di distanza dall’esercizio commerciale. Accanto al corpo c’era gente che si disperava e piangeva, a testimonianza di come la scena sia stata particolarmente vissuta dalle persone che sono state testimoni dell’accaduto. Il traffico ha subito rallentamenti per diverso tempo. Poi i carabinieri hanno provveduto a far portar via il corpo. Sulle cause naturali del decesso non ci sono dubbi.