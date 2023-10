Pompieropoli, la festa. Unicef con nonni e bimbi assieme ai vigili del fuoco

Il Comitato Provinciale di Ancona - Comitato Italiano per l’Unicef Fondazione ETS, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo nazionale sezione di Ancona, con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona, ha organizzato per domenica 8 ottobre la manifestazione Pompieropoli “Bambini pompieri per un giorno” (festa dei nonni e dei bambini Unicef) che si svolgerà dalle ore 11 alle 18 in Piazza Cavour. L’iniziativa, che si svolge con il patrocinio del Comune di Ancona approvato dalla giunta su proposta dell’assessore alla Partecipazione democratica Daniele Berardinelli, ribadisce la collaborazione tra il Comitato Italiano per l’Unicef e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Protezione Civile, uniti nell’attenzione ai più vulnerabili e indifesi con particolare attenzione ai bambini, perché nessuno venga più lasciato indietro, in Italia e nel mondo.

La manifestazione si inserisce nelle attività programmate in occasione della festa dei nonni e dei bambini che ricorreva il 2 ottobre e che Unicef ha dedicato quest’anno ad una raccolta fondi volta a garantire acqua sicura e cure adeguate alle bambine e ai bambini vittime di malattie prevenibili e curabili. I bambini partecipanti a Pompieropoli, indossando caschetti protettivi e casacche, si cimenteranno in un percorso composto di scale, tunnel, torre, capriola su un tappetino, arrampicata e discesa su un’asta, scalata di un muro, spegnimento di un fuoco in assoluta sicurezza sotto la supervisione dei volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sez. di Ancona e al termine potranno ritirare un diploma per l’abilità dimostrata.

Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco sarà presente con un automezzo adibito a ricevere pubblico e distribuirà materiale relativo alla sicurezza in casa e a scuola. L’ obiettivo del Comitato è offrire una giornata diversa all’insegna della solidarietà, dei diritti e dell’attenzione nei confronti di chi ha meno; lo scopo di Pompieropoli è quello di divulgare sempre più nozioni specifiche di prevenzione contro gli incendi e altre forme di incidenti. In tale contesto sarà allestita, a cura del Comitato Unicef di Ancona, una postazione con i materiali e gadget per la festa dei nonni per parlare di diritti anche con il gruppo giovanile Younicef.