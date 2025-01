Pongetti secondo al Premio letterario nazionale "L’Inedito"

Andrea Pongetti, giornalista del Carlino e storico, si aggiudica il secondo posto al prestigioso Premio Letterario Nazionale L’Inedito – Sulle tracce del De Sanctis, giunto alla sua XVII edizione. La celebrazione dei vincitori, svoltasi nell’Auditorium di Andretta, in Campania, il 14 dicembre, ha omaggiato la cultura e la scrittura con centinaia di autori da tutta Italia. Il concorso, organizzato dalla casa editrice Delta 3 Edizioni, ha visto la partecipazione di numerosi poeti e scrittori, premiati nelle varie sezioni in gara: poesia, racconto, romanzo e teatro. L’evento, curato dal presidente di Delta 3 Silvio Sallicandro, ha saputo valicare i confini del territorio irpino, confermandosi un appuntamento prestigioso per la promozione della letteratura e della memoria. Intitolato al celebre saggista, critico letterario e ministro della Pubblica Istruzione Francesco De Sanctis (Morra Irpina, 28 marzo 1817 – Napoli, 29 dicembre 1883) ha visto Andrea Pongetti, alla prima partecipazione, giungere al secondo posto nella sezione Racconti con la Raccolta breve "La vita oltre la gara", premiata con la seguente motivazione: "È lo sport il filo conduttore di questa raccolta, descritto e narrato con il fervore di chi ama davvero la competizione leale e nutre un’ammirazione viscerale verso quei campioni che hanno segnato la storia grazie alle loro prestazioni sportive e non. Una lettura piacevole e avvincente, capace di appassionare non solo gli amanti dello sport, ma ogni lettore capace di scorgere, come recita appunto il titolo "La vita oltre la gara"".