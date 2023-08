"Ponte, al via i lavori Finito per maggio"

"Avviati i lavori per la costruzione del ponte di collegamento tra le frazioni di Genga stazione e Gattuccio". A renderlo noto il sindaco Marco Filipponi che, dopo un sopralluogo sul posto, evidenzia l’importanza dell’opera. "L’infrastruttura è parte della ciclovia dell’Esino che verrà realizzata dalla Regione – sottolinea - Il ponte ciclo-pedonale avrà dimensioni tali da permettere anche il passaggio di mezzi di soccorso". L’opera collegherà le frazioni di Gattuccio e Genga stazione.

"Non sarà una riedizione di quella che era la vecchia passerella fra le due frazioni – rimarca Filipponi - bensì un ponte vero e proprio che consentirà pure il transito dei mezzi di emergenza per attraversare il fiume Esino. Un’opera assolutamente non scontata, stante l’entrata in vigore del piano di assetto idrogeologico di maggio del 2022 e dell’alluvione di settembre dello stesso anno. Un risultato di grande successo per l’amministrazione di Genga, che si potrà fregiare di questa importante opera pubblica". Insieme al tratto di ciclovia che interessa il Comune di Genga (esclusa la Gola di Frasassi), "l’opera sarà completata entro maggio 2024" conclude.