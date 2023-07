Ponte ciclopedonale Chiusura momentanea

Chiuso il ponte ciclopedonale, "É in corso lo spostamento dei sottoservizi, la sicurezza prima di tutto", ma oggi riapre. Piovono ancora critiche sulla passerella che collega la zona nord al centro storico della spiaggia di velluto, fondamentale in estate, per far transitare i turisti. Ieri è stata chiusa per consentire lo spostamento dei sottoservizi dal ponte Garibaldi al ponte provvisorio per consentire la demolizione del manufatto chiuso dall’alluvione dello scorso 15 settembre. Ieri su Facebook in molti hanno ironizzato sulla nuova chiusura: "Chiuso? Aspettiamo un’altra inaugurazione’ – ma anche – ‘Nemmeno il tempo di aprirlo che già è stato chiuso’". Ribattezzato ‘Pont d’l fiaton’ per la sua lunghezza dovuta alle diverse pendenze che consentono ai disabili di poter percorrere la stessa. Ieri la chiusura ha riguardato lo spostamento delle tubature del gas: "Necessaria per consentire il trasferimento dei sottoservizi e garantire così la sicurezza dei pedoni". Non c’è invece ancora una data per la demolizione del ponte Garibaldi, che dovrebbe però avvenire subito dopo l’estate.