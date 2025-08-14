"Ponte ciclopedonale, utile anche per il turismo"

"Un sogno che diventa realtà per le nostre comunità". È stato inaugurato ieri il ponte ciclopedonale che collega Marotta alla frazione di Cesano di Senigallia: due comuni divisi da un fiume e che ora possono essere raggiunti in bicicletta, un primo passo verso un progetto di riqualificazione di un’intera area dov’è previsto un parco naturalistico e un nuovo sottopasso.

Nella riqualificazione è previsto anche il prolungamento del lungomare che andrà a collegare il percorso ciclopedonale inaugurato ieri. "La pista ciclopedonale è uno strumento che arricchisce il nostro territorio di un’opportunità aggiuntiva: più sicurezza e sostenibilità – ha spiegato Francesco Acquaroli, presidente Regione Marche – auspico che questo sia uno stimolo per tutti gli amanti del ciclismo, per le nuove generazioni ed è uno strumento che arricchisce l’offerta turistica delle prossima stagione: dobbiamo renderci competitivi e poi il ponte è molto bello dal punto di vista architettonico e non guasta in un territorio di altissima vocazione turistica".

Il presidente ha parlato anche del turismo: "I dati di giugno sono in linea con quelli dell’anno scorso – ha spiegato – su luglio e agosto, se la matematica non è un’opinione, c’è un calo ma siamo a disposizione, anche in questo momento per intervenire con promozioni e quello che è nelle nostre possibilità, anche se la stagione non è ancora finita. Riguardo alle spiagge vuote ribadisco che i borghi hanno una grande attrattiva e molti pur soggiornando in località di mare, trascorrono intere giornate a godersi le nostre splendide Marche".

Il ponte, lungo 200 metri e largo 5 metri, è stato realizzato in acciaio (circa 500 tonnellate di peso) e offre corsie separate per pedoni e biciclette. L’investimento complessivo è stato di 4,5 milioni di euro.

La struttura si colloca in un punto nevralgico della Ciclovia Adriatica, il grande progetto interregionale di mobilità sostenibile che mira a unire, lungo la costa, Trieste al Gargano. "Un’opera importante – ha spiegato Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – un servizio in più che è una partenza per quella che è un’area che è oggetto di riqualificazione".

Le autorità erano seguite da un folto gruppo di ciclisti: "Sul Cesano, tra Marotta e Senigallia, oggi è nata un’opera d’arte da incorniciare – ha affermato l’assessore Baldelli - uno snodo fondamentale del Piano della Mobilità Ciclabile che siamo realizzando con l’Assessorato alle Infrastrutture. Un capolavoro di architettura che dà vita a uno dei simboli iconici della Ciclovia Adriatica".

Il consigliere regionale del Pd ed ex sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi ha rivendicato l’opera: "Sono passati oltre cinque anni da quando il Ponte ciclopedonale del Cesano è stato pensato, progettato e finanziato: era il 17 gennaio 2020 e veniva presentato in una conferenza stampa alla presenza dei sindaci di Mondolfo e Senigallia, e dell’allora Presidente della Giunta regionale Ceriscioli".