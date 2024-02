"Ponte degli Angeli, occorre intervenire"

I ponti sono stati argomento di discussione ieri in consiglio comunale: il capogruppo del Pd Dario Romano aveva presentato un’interrogazione riguardo il ponte Vallone, il ponte degli Angeli e il ponte Garibaldi. Proprio oggi è in programma un incontro che precede la presentazione, in programma domani in Regione, del progetto per il rifacimento e la messa in sicurezza del ponte Garibaldi sul fiume Misa, danneggiato dall’alluvione del 15 settembre scorso. "Chiediamo un’informativa perché è bene che ciclicamente veniamo informati quindi le vorrei chiedere lo stato dell’arte – l’intervento di Romano –, ponte Garibaldi l’abbiamo capito. Singolare coincidenza che il comunicato del Mit sia arrivato dopo l’annuncio dell’interrogazione e della richiesta di commissione. Ponte del Vallone, che non è di serie B, e anche ponte degli Angeli? Quest’ultimo ha causato problemi? E’ stato certificato? L’azione primaria per noi, a ogni modo, è lavorare a monte per evitare che l’acqua arrivi in centro" ha spiegato Romano. Un discorso che interessa tutta la vallata e non solo la spiaggia di velluto secondo il sindaco Olivetti, che ha ricordato l’incontro di domani in Regione. "Sul ponte Angeli si è aperta un’interlocuzione piuttosto importante con il commissario e la valutazione, da parte della struttura commissariale, è volta a realizzare i cosiddetti martinetti – ha spiegato Olivetti -, non nascondo che questo tipo di soluzione non è la migliore che possa essere messa in campo. Auspico che possa essere rivisto l’intero progetto e rifare un nuovo progetto di ponte, con caratteristiche diverse da quello posto in sito alcuni anni fa". I limiti del ponte erano emersi durante l’alluvione del 15 settembre 2022. A giorni dovrebbero invece essere effettuate le prove di carico sul ponte del Vallone per poi ultimare i lavori in modo da poter riaprire il ponte in breve tempo.