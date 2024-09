Ponte degli Angeli verso la ricostruzione

Ponte degli Angeli, si accelera per la ricostruzione. Lo scorso febbraio, era finito nel mirino della Procura che, con una perizia dieci giorni fa lo ha dichiarato ‘troppo basso’. Il manufatto era stato chiuso al traffico veicolare nel 2016, poi era partito l’iter per la ricostruzione, rallentata da alcuni ordigni della seconda guerra Mondiale che sono stati rimossi.

Nel luglio del 2021, a distanza di poco più di un anno dall’alluvione del 15 settembre 2022, era stato inaugurato e aperto, in determinati orari, al traffico veicolare. Il ponte 2 Giugno era stato ribattezzato ponte degli Angeli dell’8 dicembre 2018, in memoria dei cinque minorennI e la mamma deceduti nella strage alla Lanterna Azzurra di Corinaldo. Un ponte che, senza franco idraulico, non sarebbe sicuro tanto da dover essere rifatto

. A rappresentare un problema, sono le rampe per renderlo accessibile alle auto, un problema che potrebbe essere aggirato, in caso di ponte pedonale.

Un progetto difficile da redigere per far si che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza legate alla ricostruzione del ponte, tanto che il Governatore, durante la presentazione del progetto del nuovo ponte Garibaldi, demolito a seguito dei danni subiti dall’alluvione del 15 settembre 2022, non aveva escluso il concorso di idee, ma dopo la perizia della Procura, i tempi per la presentazione di un nuovo progetto e la conseguente ricostruzione vanno accorciati. Il concorso d’idee sembra escluso e a breve potrebbe essere presentato il futuro del nuovo ponte degli Angeli. L’ultima ondata di maltempo non ha causato problemi al Misa, a scongiurare l’afflusso di acqua verso il centro storico della spiaggia di velluto è stata la mancanza di pioggia all’interno. Ma un’intera città non può restare col fiato sospeso ad ogni pioggia, per questo negli uffici della Regione c’è fermento per cercare di garantire tempi brevi per il ponte degli Angeli, mentre si procede anche con l’iter del ponte Garibaldi, che dovrebbe essere realizzato entro giugno 2025. Una dead line obbligata, la passerella ciclopedonale allestita per creare un secondo collegamento oltre al ponte degli Angeli, è omologata fino a luglio 2025 e il mancato rispetto dei tempi di realizzazione del ponte Garibaldi, potrebbe creare un ulteriore disagio. Difficile pensare che la spiaggia di velluto, anche se in una situazione temporanea, possa restare senza i due ponti e solo collegata dalla passerella ciclopedonale.