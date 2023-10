Ponte del Coppetto, iniziata la demolizione

Via ai lavori di demolizione del ponte del Coppetto. L’opera, travolta e danneggiata irreparabilmente dalla piena del Misa del 15 settembre 2022, ha subito il crollo del pilone centrale. Provincia e Regione, attraverso i loro tecnici, hanno deciso di non procedere alla posa di un ponte temporaneo, passando alla scelta definitiva, con un allungamento dei tempi. I lavori sulla Strada Provinciale 17 che collega la Valle del Misa all’altezza di Pongelli e Ostra Vetere con Montecarotto e la Vallesina, sono iniziati ieri a seguito del provvedimento di somma urgenza firmato nei giorni scorsi dal Genio Civile Marche Nord. Ai lavori di demolizione provvederà in circa 40 giorni la stessa ditta a cui sono stati affidate le opere di ricostruzione del ponte. Si tratta di un nuovo manufatto in acciaio a campata unica come già previsto in una rapida progettazione, per rispondere alle esigenze della popolazione relativamente all’accesso e al ripristino della viabilità sul ponte stesso. Una stima generica dei costi di demolizione prevede l’impiego di 224 mila euro e comprende anche il trasporto in discarica e lo smaltimento dei materiali di risulta: "Stanno pulendo anche il letto del fiume _ commenta Romina Olivetti, co-titolare dell’agriturismo ‘Il Coppetto’, a poche centinaia di metri dal ponte _. L’anno di lavori sarà lungo, ma intanto qualche effetto inizia a vedersi dopo un anno di silenzio in cui la nostra attività ha molto sofferto a causa della chiusura della strada provinciale a causa dell’alluvione".