Ponte del Coppetto, sopralluogo: "I lavori termineranno a ottobre"

Il Presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, ha visitato giovedì il cantiere per la ricostruzione del Ponte del Coppetto. L’opera che ha un costo complessivo di 4 milioni di euro prevede la realizzazione di un nuovo ponte ad un’unica campata, lunga oltre 50 mt, con una struttura in acciaio ad arcata superiore. "Il sopralluogo in loco è servito - afferma il Presidente - per verificare l’andamento dei lavori e avere un riscontro sul rispetto dei tempi di fine lavori che sono previsti come da cronoprogramma il prossimo ottobre". Al sopralluogo erano presenti anche i tecnici provinciali, gli ingegneri Vagnozzi, Ulissi e Berluti, il consigliere provinciale Pieramelio Baldelli e soprattutto il Sindaco di Ostra Federica Fanesi accompagnata dall’Assessore Agarbati, che ha mostrato soddisfazione per l’andamento dei lavori e un prossimo ritorno alla normalità. "Siamo in attesa di alcuni documenti da parte della ditta che deve riscostruire il ponte sulla S.P. 18 a Trecastelli - comunica il Presidente Carnevali - poi possiamo procedere con la consegna dei lavori che è prevista a quanto mi dicono gli uffici, entro il prossimo mese di marzo. Siamo invece in attesa di conoscere dalla Struttura Commissariale della Regione se la progettazione del rifacimento del ponte crollato sulla S.P. 43 che collega Ostra Vetere a Corinaldo e Castelleone di Suasa, rimane in capo alla stessa oppure dovrà provvedere la Provincia".