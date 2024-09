Ponte Garibaldi, 8mila firme contro il progetto

Ponte Garibaldi, petizione da 8mila firme. "Per il Ponte Garibaldi non vi è un fattore estetico, ma anche di funzionalità e viabilità. È un errore colossale costruire un ponte che potrebbe andare bene per un’uscita autostradale. Dai disegni visti finora, infatti, i senigalliesi non hanno potuto vedere le rampe di accesso e di discesa, che saranno alte parecchi metri. Una ulteriore distesa di asfalto, un vero e proprio muro che ingesserà la viabilità, soprattutto sul lato di Via Rossini – spiega Dario Romano, capogruppo Pd - Ci potevano essere altre soluzioni messe in campo, e non è assolutamente vero che i senigalliesi si stanno abituando all’idea di questo ponte. Sono quasi 8000 le firme, infatti, della petizione contro la costruzione del nuovo Ponte Garibaldi. Forzare la mano su una soluzione simile, infatti, è un errore enorme, tenendo conto che ci sono anche il Ponte Portone, Ponte degli Angeli, Ponte della Statale e della Ferrovia che hanno gli stessi identici problemi. Non possiamo fare 4 ponti a brugola, bisogna risolvere il problema con una soluzione organica che tenga in piedi la sicurezza e la visibilità. Se blocchiamo la viabilità, blocchiamo la città". I tempi previsti sono quelli di fine ottobre, per la consegna del progetto definitivo e giugno 2025, senza intoppi, per la consegna del ponte alla città.