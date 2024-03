"Ponte Garibaldi, a breve pronto il progetto"

Durante la seduta della giunta comunalòe di due giorni fa è stato deliberato il Contratto di Fiume, che martedì è stato approvato alla presenza del sindaco Massimo Olivetti, l’assessore all’ambiente e al porto Elena Campagnolo, il vice commissario Stefano Babini, ed entro il mese di marzo sarà formalmente ratificato dall’assessore regionale Stefano Aguzzi assieme ai comuni e a tutti gli steak holders aderenti. A quel punto sarà pienamente operativo. Un vero e proprio faro per la festione del Misa e Nevola.

Assessore Campagnolo, il Contratto di Fiume è diventato realtà.

"Si finalmente dopo 9 anni dal suo inizio vedrà la luce il primo accordo di programma negoziato riguardante il Misa-Nevola. Si tratta di un accordo, il primo, si spera di molti, concordato tra Regione, nelle figure apicali dei vari comparti, che comprendono la protezione civile, il genio civile, il commissario per l’alluvione e tutti i comuni della vallata oltre ai portatori d’interesse locali come le varie associazioni di categoria. Il nostro ha la particolarità di essere stato l’unico accordo di contratto di fiume ad essere concertato con tutti gli uffici regionali, soprattutto con chi ha la titolarità al dissesto idrogeologico. Inoltre ricordo che è una opportunità unica per la popolazione come strumento di confronto per capire quali sono le azioni che si stanno effettivamente portando avanti dalla Regione".

Quali saranno i prossimi step?

"I prossimi appuntamenti per il contratto di fiume sono la ratifica dell’assessore Aguzzi, che dovrebbe giungere a breve e successivamente la convocazione dell’assemblea di contratto di fiume per l’avvio della seconda parte con la nomina di un comitato di gestione e controllo per la prima parte che sarà in essere".

Un organo deputato a prendere decisioni.

"Fa piacere che ultimamente tutti si siano accorti di questo meccanismo istituzionale che, ci tengo a ribadire, è l’unico luogo deputato a confrontarsi e decidere su una tematica così delicata e complessa come il bacino idrico Misa.-Nevola. Il contratto di fiume è uno solo e non può essere sostituito da assemblee varie non ufficiali che contribuiscono solo a creare confusione nel cittadino".

Quali saranno i prossimi interventi per mitigare il rischio idraulico?

"I prossimi interventi già confermati comprenderanno la mitigazione del rischio attraverso l’escavo del fiume, che già intravediamo un miglioramento nel tratto cittadino e la messa in sicurezza dei vari punti strategici lungo l’asse fluviale".

Ci sono novità riguardo ai ponti?

"Attendiamo a breve il progetto di ponte Garibaldi; i lavori su via della Chiusa e sugli altri ponti da recuperare sparsi della provincia come dichiarato anche martedì in assemblea dal vice commissario Babini".

Silvia Santarelli