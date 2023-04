"Ponte Garibaldi, a fine maggio la passerella"

La Conferenza dei servizi stringe i tempi per la realizzazione della passerella ciclo-pedonale in sostituzione di ponte Garibaldi, inagibile dopo l’alluvione del 15 settembre scorso. Ieri mattina il sindaco Massimo Olivetti ha preso parte al vertice con il vice commissario per l’emergenza Stefano Babini, che ha illustrato il cronoprogramma dei prossimi interventi per la ricostruzione post-alluvione.

Alla riunione erano presenti anche il Consorzio di Bonifica Marche, il Genio Civile della Regione Marche, e i rappresentanti delle società fornitrici di acqua, luce e gas. La novità è l’annuncio dell’apertura al pubblico della passerella ciclo-pedonale per fine maggio. "La Conferenza dei Servizi ha stabilito il cronoprogramma inerente la costruzione del ponte-passerella i cui lavori inizieranno i prossimi giorni per arrivare a metà maggio con il posizionamento dei basamenti e poi all’apertura della passerella ciclo-pedonale a fine mese. E’ senz’altro una risposta importante alla sollecitazione pressante che abbiamo fatto in questi a tutti i livelli istituzionali, perchè almeno per l’estate avremo un collegamento tra le due sponde del fiume, fermo restando la che soluzione definitiva può essere solo quella della ricostruzione di nuovo ponte".

A questo proposito la Conferenza dei Servizi ha parlato anche dell’abbattimento di ponte Garibaldi, cui dovrà fare suguito una ricostruzione ex novo per cui al momento non c’è una tempistica precisa. "Nei giorni scorsi la Soprintentendza ha dato il via libera alla demolizione di ponte Garibaldi, dal momento che non sono stati riscontrati vincoli di natura storico-culturale e questo è già un fatto importante. Ora attendiamo di conoscere la tempistica per il nuovo ponte Garibaldi e anche per quello di Vallone".

Intanto lunedì sono partiti i bonifici per il pagamento del Cas (il contributo autonoma sistemazione) periodo dal 1 febbraio al 15 aprile. "Si tratta di un ulteriore sforzo economico del Comune che ha anticipato decine di migliaia di euero perchè dalla Regione non ci sono arrivati ancora i finanziamenti - precisa Olivetti - ma non potevamo più aspettare perchè per queste famiglie sono contributi che servono per pagare strutture alternative alle case alluvionate". Stanno proseguendo anche le richieste di liquidazione degli indennizzi per le famiglie che hanno presentato i moduli B1 fino a 5 mila euro che sono al vaglio del Comune per i relativi pagamenti.

Giulia Mancinelli