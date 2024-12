Ponte Garibaldi a Senigallia: approvato il progetto per migliorare viabilità e accessibilità

Il Ponte Garibaldi a Senigallia prosegue il suo iter di approvazione. Il sindaco Massimo Olivetti ha dichiarato che si tratta di un’opera necessaria. Ieri mattina si è tenuta la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto, in un clima di grande collaborazione tra i partecipanti.

Durante l’incontro, sono stati forniti suggerimenti tecnici per ottimizzare l’opera, come ritocchi al dimensionamento della viabilità e accorgimenti per migliorare lo smaltimento delle acque piovane. È stata anche sottolineata la necessità di installare ascensori per agevolare l’accesso dei disabili, oltre alle rampe già previste.

La conferenza ha visto la partecipazione di vari enti, tra cui la Soprintendenza, che ha espresso pareri sugli aspetti archeologici e ambientali. Grazie alle deroghe normative introdotte dall’Ordinanza 922/2022 del Dipartimento della Protezione civile Nazionale, il procedimento ha subito un’accelerazione.

Nei prossimi giorni, il verbale della seduta sarà inviato ai partecipanti per eventuali osservazioni. La Struttura commissariale riesaminerà il tutto per predisporre l’atto di approvazione definitiva. Il team tecnico di Anas procederà quindi al completamento del progetto per l’affidamento dei lavori.

Il ponte è considerato fondamentale per ripristinare un collegamento essenziale per la viabilità e le attività locali. Prima dell’approvazione definitiva, sono previste iniziative di comunicazione per illustrare il progetto alla cittadinanza.