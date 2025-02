Ponte Garibaldi, Acquaroli netto:: "Unico progetto che rispetta le regole"

"Le leggi non sono opinabili, non facciamo ostruzionismo a un’opportunità". Cinque ore di seduta, tanto è durato ieri il Consiglio Grande che aveva come tema unico la ricostruzione di ponte Garibaldi. A relazionare per primo è stato il vice commissario ingegnere Stefano Babini, che ha aperto la seduta esaminando il progetto "l’unico possibile" per ricostruire il ponte Garibaldi danneggiato dalla piena dell’alluvione del 15 settembre 2023. "Dal 1 luglio 2009 è vietato superare il problema del franco idraulico sollevando i ponti durante le piene con dispositivi meccanici in generale – spiega Babini - tutti i ponti proposti sono stati realizzati prima del 2009, quando la norma che impedisce di realizzare i martinetti non è entrata in vigore".

Nessuna deroga per il franco idraulico, scartata anche l’ipotesi di un ponte provvisorio, che avrebbe un costo di gran lunga superiore. L’ingegner Babini è tornato anche sugli attacchi riguardo alla mancata condivisione del progetto: "Quando si è parlato di condivisione non era con ogni singolo cittadino ma con tutti quanti i portatori d’interesse". Difficile anche spostare la collocazione che andrebbe ad incidere sui costi riguardo agli espropri che aumenterebbero i costi.

"Quattrocento milioni di euro destinati dal Governo nazionale per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio: un’opportunità senza precedenti nella storia di questo territorio che ci ha permesso, innanzitutto, la pulizia dell’alveo dei fiumi da cui abbiamo rimosso oltre mezzo milione di metri cubi di detriti e l’avvio di decine di progettazioni e cantierizzazioni di opere che mitigheranno il rischio idraulico contribuendo a garantire la tranquillità dei cittadini. Ad esempio, a breve, saranno avviati 19 interventi per oltre 80 milioni di euro – ha spiegato il governatore delle Marche Francesco Acquaroli – le leggi non sono opinabili, non facciamo ostruzionismo a un’opportunità. Se il ponte lo dobbiamo fare bisogna farlo nel rispetto delle leggi. Non c’è un’alternativa. Il tema non è no o si al ponte, ma quale ponte rispetta la norma. Io se non rispetta la legge questa responsabilità non me l’assumo e non se l’assume nessuno di noi. Dire no a questo ponte significa dire no all’accessibilità da una parte all’altra in caso di necessità".

Durante la seduta sono state ascoltate numerose associazioni, molte delle quali hanno mostrato le loro perplessità sul progetto: "L’Amministrazione unica deputata ad esprimere un parere dice noi il ponte non lo vogliamo io devo prenderne atto" - ha ribadito –. Il rispetto delle norme e la sicurezza prima di tutto anche per il sindaco Massimo Olivetti: "Sembra che non abbiamo imparato niente la salute e l’incolumità dei cittadini – spiega – chiedete le vasche prima del ponte, ne ho sentito parlare nel 1983, allora dove eravate?".