Ponte Garibaldi: avanti con la ciclopedonale

Procedono i lavori per realizzare la passerella ciclopedonale che sostituirà, in attesa della ricostruzione, il ponte Garibaldi. Venerdì è iniziata la rimozione dei tronchi che erano presenti nel letto del fiume dopo le ultime piene, gli stessi che ostruivano un normale deflusso. Questa settimana proseguiranno le prove tecniche: le uniche già effettuate sono quelle per testare il marciapiede dove dovrà poggiare la piattaforma del ponte ciclopedonale che dovrebbe essere realizzato entro maggio, mentre la demolizione del vecchio ponte sarà successiva alla posa.

I marciapiedi individuati sono quello su via Portici Ercolani e quello di via Rossini. Il Consorzio di Bonifica ha ricevuto l’ok per l’adeguamento della passerella utilizzata per il ponte 2 Giugno. Intanto sono già scattati i primi divieti per evitare la sosta nel tratto di via Portici Ercolani compreso tra ponte Garibaldi e via Testaferrata. Una città che si appresta a cambiare completamente pagina dopo il tragico evento del 15 settembre 2022.

Nei giorni scorsi le proteste riguardo a rami e tronchi accatastati, avevano riguardato il ponte di Bettolelle, poi la ruspa finita nel letto del fiume e quasi ricoperta da fango. Problematiche che riguardano i lavori di messa in sicurezza, da sempre richiesti dai residenti, per lo più da quelli di Molino Marazzana, dove gli argini non sono ancora stati pienamente ricostruiti. Il timore di un’altra alluvione è ancora molto vivo non solo negli alluvionati, ma nella gran parte dei senigalliesi che, ad ogni allerta meteo devono correre ai ripari.

Problematiche che gli alluvionati avevano fatto presenti circa dieci giorni fa, durante un sit in che si era tenuto proprio sul ponte degli Angeli dell’8 dicembre 2018, a queste si uniscono quelle legate ai risarcimenti: dopo l’annuncio della disponibilità nelle casse comunali, non è ancora stato distribuito un euro, in atteso di una ‘piattaforma’ che dovrebbe essere realizzata a breve e che andrebbe a risolvere, aggirando parte della burocrazia, lo stallo legato ai risarcimenti. Intanto gli occhi sono tutti rivolti verso la passerella ciclopedonale, di vitale importanza in vista dell’estate, soprattutto per collegare piazza Garibaldi, location di gran parte degli eventi, ai parcheggi presenti nel piazzale antistadio, ma anche al parcheggio multipiano che dista poche centinaia di metri dal ponte Garibaldi.