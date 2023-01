Ponte Garibaldi chiuso: "Viabilità impossibile"

Ponte Garibaldi chiuso: "La viabilità è impossibile". Riesplode sui social la protesta legata alla chiusura del ponte, intransitabile dopo l’alluvione dello scorso 15 settembre. Dopo quattro mesi di attesa, i senigalliesi chiedono a gran voce una soluzione per evitare di trovarsi ad affrontare, nelle ore di punta, file chilometriche per attraversare il centro della città. Non va meglio sulla Complanare dove le code interessano gli ingressi della bretella nord: "Oggi (ieri) a causa del mercato e gli ingressi delle scuole è impossibile raggiungere dalla zona sud la zona nord della città, nelle ore di punta per percorrere lo stradone Misa si impiegano più di venti minuti, assurdo".

A lamentarsi sono anche quanti, dalla frazione di Cesano, devono raggiungere il centro: "Se si tarda cinque minuti, via Fiorini, via Mattei e via Cellini si fanno in coda, per non parlare dell’accesso della Complanare dove molte auto percorrono la rotatoria sul marciapiede pur di evitare le code. Non è possibile aspettare altri mesi in questa situazione".

La ricostruzione di ponte Garibaldi dovrebbe partire in primavera, l’auspicio di commercianti e cittadini è che si possa avere il nuovo ponte entro l’estate: "Impossibile pensare di affrontare la stagione estiva in questa situazione – si legge in un altro commento – già la scorsa estate, per raggiungere il lungomare Mameli l’uscita della complanare di via Berardinelli era congestionata, figuriamoci con il ponte chiuso, sarebbe un delirio".

La mancanza di un collegamento penalizzerebbe anche gli eventi, già una settimana fa, via XX settembre era intransitabile a causa dell’alto afflusso di pedoni che, per raggiungere piazza Garibaldi, dov’era in programma lo spettacolo ‘Fontane Danzanti’, erano obbligati a percorrere il ponte 2 Giugno e allungare il percorso.