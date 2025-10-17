"Ponte Garibaldi, di vero solo gli annunci"

Ponte Garibaldi, Italia Nostra: "Continua la pontenovela". Il 5 novembre il Tar si esprimerà sul manufatto: "Se avessimo preso per buoni gli annunci farlocchi che sono stati dati sulla realizzazione del nuovo ponte Garibaldi l’orrendo ’ponte a brugola’ era bello e fatto già all’inizio del 2024, per il presidente Acquaroli anche prima – spiega Marco Lion, presidente Italia Nostra sezione Senigallia -. Poi è stato detto che la struttura era già in lavorazione, poi è stato annunciato che si sarebbe partiti non appena era possibile acquisire l’area del circolo dei cacciatori, poi è stato comunicato un accordo con la Federcaccia e che quindi si sarebbe potuto iniziare a realizzare le rampe, poi il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha annunciato ’Semaforo verde del Mit al Ponte Garibaldi a Senigallia’, poi il sindaco ha dichiarato che ’Da parte nostra non c’è alcun impedimento a settembre, per quanto ci riguarda, possono anche iniziare’. E poi e poi e poi…".

L’accordo con Federcaccia era stato raggiunto per un valore di 410 mila euro, ma la somma non è ancora stata liquidata.

"La realtà è che siamo in presenza solo, e sempre, di annunci e promesse senza fondamento, buone, forse, per farsi belli in campagna elettorale, ma che nei fatti nascondono un progetto e un iter procedurale che a dire contraddittorio e confusionario si solo educati – prosegue sempre Lion -. La realtà dei fatti è ben altra. Il progetto presentato nel luglio del 2024 continua e essere impunemente modificato e aggiustato, quanto richiesto dai vari enti nella conferenza dei servizi, e in particolare dalla Soprintendenza ai beni ambientali e culturali e dallo stesso Comune di Senigallia, non viene preso in considerazione o, se aveva trovato ascolto, viene modificato o cancellato in corso d’opera".

Italia Nostra era stata tra le associazioni promotrici della raccolta, che ha superato le oltre 10mila firme, contro la realizzazione dell’opera. Una mobilitazione che però al momento non ha bloccato l’iter.

"Il devastante progetto, purtroppo, rimane solo un incubo per i cittadini di Senigallia, perché è fermo sulla carta delle continue ordinanze di Babini, nei desiderata dei nostri amministratori e nella ’fuffa’ dei loro comunicati stampa – conclude -. Che siano in corso di approntamento le opere di realizzazione del ponte, come affermato dal vice-commissario sulla stampa, non ha alcun riscontro, così come non ci risulta sia stato scritto alcun contratto per la realizzazione dell’opera o per l’acquisto del circolo della Federcaccia".

Insomma lo scontro sembra non fermarsi.