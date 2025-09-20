"Ponte Garibaldi, diffida contro progetto sbagliato"

Il Carlino ieri ha annunciato la notifica della diffida, inviata dalle associazioni ambientaliste alla struttura commissariale, riguardo all’inizio dei lavori di realizzazione del nuovo ponte Garibaldi prima della decisione del Giudice Amministrativo.

"Come associazioni ambientaliste che si stanno battendo, con il sostegno di più di 10mila cittadini, perché venga evitato a Senigallia l’affronto del ’ponte a brugola’ abbiamo diffidato il Commissario Delegato per gli eventi metereologici del settembre 2022, Francesco Acquaroli, e il Vice Commissario, Stefano Babini, dal dar avvio ai lavori di realizzazione del Ponte Garibaldi prima della decisione del Giudice Amministrativo – spiega Marco Lion, presidente italia Nostra Senigallia, tra le associazioni firmatarie della diffida -. Un atto divenuto necessario dopo lo stillicidio di notizie fuorvianti o palesemente false che vengo rilanciate ad arte per intossicare l’ambiente, come il tentativo di far credere a mezzo organi di stampa che tutto è stato deciso in merito alla ricostruzione del ponte Garibaldi per cui starebbero per iniziare i lavori per la realizzazione del nuovo ponte o, in precedenza, come gli ipotizzati effetti collaterali nei confronti dei contributi agli alluvionati in caso di un accoglimento del nostro ricorso".

La decisione del Tar Marche è stata fissata per il 5 novembre. "Il nuovo ponte Garibaldi è un progetto sbagliato, incredibilmente costoso, inutile per la sicurezza dalle alluvioni e che comprometterà il sistema della viabilità e la bellezza monumentale del centro storico e dei Portici Ercolani e noi proseguiremo questa battaglia fino in fondo!". Le associazioni ambientaliste si erano movimentate fin da subito, anche attraverso una raccolta firme (oltre 10 mila i firmatari), sostenendo, attraverso quello che è diventato lo slogan della loro protesta che ‘un altro ponte è possibile’.

Dall’altra parte prosegue l’iter per l’avvio ai lavori: nei giorni scorsi è stata accettata da Federcaccia, proprietaria dell’immobile a ridosso del vecchio ponte Garibaldi, l’offerta della struttura commissariale (410 mila euro) che consentirà di acquisire l’immobile e demolirlo, in modo di dare proseguo al progetto che prevede che il nuovo ponte venga installato alcune decine di metri verso monte. Prima però si dovrà mettere mano alle rampe e ai sottoservizi presenti nel tratto di strada che verrà modificato insieme alla viabilità dell’intero tratto.