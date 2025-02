"Ponte Garibaldi. E la trasparenza?"

Il capogruppo del Pd Dario Romano attacca la maggioranza e riaccende i riflettori sulle problematiche riguardanti il ponte Garibaldi. "Dopo le vicissitudini degli ultimi giorni, con una giunta intenta a trotterellare tra Roma e Milano, celebriamo con piacere il ritorno delle presenze turistiche ai livelli del 2017 in termini di presenze (sebbene ancora un po’ inferiore, nel 2017 furono quasi 1.050.000). Un dato certamente positivo in termini assoluti e di cui non possiamo che essere lieti, ma che come detto va rapportato alla spesa sostenuta per ottenerlo, decisamente superiore agli anni passati – spiega - l’argomento però che continua a tenere banco tra i senigalliesi è il nuovo ponte Garibaldi. Dopo il consiglio grande del 5 febbraio, in cui si sono cristallizzate le posizioni, la struttura commissariale ha fatto capire a chiare lettere che il ponte si farà, a meno che dall’amministrazione senigalliese non arrivi un segnale diverso. Di fatto, Acquaroli ha scaricato ogni responsabilità politica del futuro ponte al sindaco Olivetti e alla sua maggioranza a trazione FdI-Lega-FI". Un’apertura per la minoranza che è pronta a presentare un’interrogazione al sindaco: "Chiederemo se intende farsi carico dei temi di trasparenza e partecipazione, suoi cavalli di battaglia elettorali e programmatici, finora completamente disattesi nel rapporto coi cittadini".