Ponte Garibaldi, è l’ora di decidere

Il futuro di ponte Garibaldi si deciderà oggi nel Consiglio Grande in programma alle 10,30 nella Sala Consiliare Giuseppe Orciari. L’assemblea, richiesta all’unanimità dal consiglio comunale, non ha potere deliberativo ma solo informativo. Questa mattina, il Commissario Francesco Acquaroli, il vice Commissario Stefano Babini, illustreranno il progetto di ricostruzione di ponte Garibaldi, che orami da mesi divide la città.

Le ore precedenti sono conditte anche da una polemica sollevata da Giovani Democratici Senigallia, Partito Comunista Italiano, Pd Marche e Pd Senigallia, Sinistra Italiana. In una nota denunciano di essere stati esclusi dal presidente del Consiglio Massimo Bello sulla base "dell’articolo 23 dello Statuto comunale. Tale articolo, però, annovera tra i soggetti con diritto di intervento tutti i cittadini che ‘rappresentano associazioni, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali o portatrici di interessi diffusi nelle materie oggetto dell’adunanza’. È evidente che in tali categorie sono riconducili praticamente tutte le realtà che hanno fatto richiesta di intervento. Ricordiamo – scrivono – che il ruolo del presidente è quello di garantire la massima partecipazione e confronto all’interno di questa assise. Invece, nonostante fosse consapevole delle conseguenze dei suoi gesti, l’avv. Bello ha provveduto a limitare il più possibile il contributo dei cittadini. Ci riserviamo ulteriori approfondimenti legali in altre sedi che potrebbero configurare una violazione dello Statuto Comunale, al momento non possiamo però non denunciare un comportamento che, tramite delle forzature enormi, è volto esclusivamente a limitare il confronto pubblico, snaturando già in principio l’importante appuntamento del Consiglio Grande".

Sono state 9 mila le firme raccolte dalla petizione avviata da Italia Nostra, con lo slogan ‘Un altro ponte è possibile’, ma la struttura commissariale, dopo l’ok della Conferenza dei Servizi, che si è tenuta lo scorso 12 dicembre, l’Iter è proseguito per partire con la realizzazione del nuovo manufatto nel più breve tempo possibile. A non convincere, dopo la divulgazione dei rendering, sono le rampe e la nuova conseguente viabilità.

Un ponte, che, secondo i tanti che hanno espresso parere contrario, sarebbe troppo impattante nei confronti dei portici Ercolani e dell’intero centro storico. Il nuovo manufatto, sarà spostato più a monte, proprio per cercare di limitare l’impatto, ma soprattutto per consentire la rampa. Le persone con problemi di deambulazione, potranno raggiungere il ponte, che sarà dotato di una passerella ciclopedonale e di due ascensori.