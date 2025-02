"Ponte Garibaldi e scuole in zona, progetto a rischio"

Il 25enne senigalliese Giovanni Margiotta, presidente dell’assemblea dei giovani democratici ha riacceso i riflettori sulle problematiche riguardanti ponte Garibaldi. "Nella discussione inerente all’impatto che la costruzione del nuovo ponte Garibaldi avrà nel contesto urbano, non si può non tenere in considerazione la situazione degli istituti scolastici lì presenti: il Liceo Perticari e la costituenda sede distaccata del Liceo Medi, che dovrebbe sorgere nella struttura del Centro per l’impiego – spiega - quel plesso scolastico verrà di fatto declassato a spartitraffico per chi non vorrà imboccare il Ponte Anas. L’ampio plesso scolastico, dunque, verrà utilizzato come rotatoria, andando ad accumulare il traffico proprio nei pressi delle scuole, ossia tutto il contrario di ciò che andrebbe fatto".

Ad essere stravolta sarà anche la viabilità: "Di fianco alla rampa del ponte verrà lasciata una corsia in direzione ospedale, per la quale sarà probabilmente necessario togliere il marciapiede, creando un ulteriore problema legato alla mobilità pedonale. la realizzazione del manufatto rischia di compromettere significativamente la vivibilità dell’area scolastica circostante, mettendo in secondo piano la sicurezza e il benessere di studenti, docenti e personale scolastico. È essenziale che la struttura commissariale e l’amministrazione riconsiderino il progetto ".