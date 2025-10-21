"Ponte Garibaldi, ecco 4 progetti alternativi"

Giovedì alle 17,30 a San Rocco la presentazione di quattro progetti alternativi a quello del ponte Garibaldi. "Invece che rispondere alle nostre obiezioni, e ai diecimila cittadini che hanno firmato la petizione contro il ’ponte a brugola’, ci è stato provocatoriamente risposto di fornire un nostro progetto alternativo, come se le associazioni ambientaliste e di tutela del patrimonio storico artistico della città fossero dotate di un apparato tecnico e dei fondi che ha a disposizione la struttura commissariale regionale per l’emergenza alluvione 2022 – spiega Marco Lion, presidente Italia Nostra sezione Senigallia -. Grazie alla disponibilità e al lavoro volontario di qualificati tecnici che hanno a cuore il nostro patrimonio culturale, e che ringraziamo per il loro lavoro, presenteremo quattro diverse soluzioni per un nuovo Ponte Garibaldi correttamente inserito nel contesto del nostro pregiato centro storico, oltre che bello".

Tre soluzioni alternative saranno proposte dall’arch. Massimo Buratti assieme al designer Adriano Pepe, la quarta ipotesi progettuale verrà presentata dall’arch. Alberto Bacchiocchi, profondo conoscitore della storia urbana di Senigallia, negli anni, ha pubblicato diversi studi sulle più importanti emergenze urbanistiche e architettoniche della città.