Ponte Garibaldi, ecco la versione "sollevabile"

Sono quattro i progetti alternativi a quello del ponte Garibaldi presentati giovedì nell’incontro organizzato a San Rocco da Italia Nostra: il primo è quello presentato ieri sul nostro giornale. Il secondo progetto, ad opera dell’architetto Alberto Bacchiocchi, prevede una soluzione con il posizionamento del nuovo ponte all’altezza degli attuali argini, e l’utilizzo di martinetti prima di una eventuale piena del fiume Misa. Inoltre consentirà di mantenere la viabilità su via Rossi e lo stesso sedime del precedente Ponte Garibaldi. Garantendo così la visuale prospettica da Porta Mazzini al ponte, così come era stato previsto nell’allargamento settecentesco della città. Anche questo progetto prevede due percorsi ciclo-pedonali, a norma, sia nel lato a monte che in quello a valle del ponte, e due sedute panoramiche: una che guarda a monte e un’altra che guarda a valle, e cioè ai Portici Ercolani fino al Foro Annonario. Questa balconata panoramica sarà sicuramente un importante punto di forza dal punto di vista del godimento del patrimonio storico artistico, e un nuovo polo di attrazione turistica. "Questa proposta, quale possibile contributo progettuale alla realizzazione del nuovo Ponte Garibaldi a Senigallia, prevede una sezione trasversale del nuovo Ponte composta da una carreggiata principale a due corsie (da 3.50 metri ciascuna), una per ogni senso di marcia, banchine relative (0,50 metri ciascuna), una pista ciclabile e un marciapiede pedonale per lato, sedute laterali ricavate tra le strutture principali, queste ultime di sostegno anche a sottostrutture per pannelli fotovoltaici, che risolvano le esigenze energetiche del Ponte – spiega Marco Lion, presidente di Italia Nostra – Un progetto pensato per consentire la mobilità ‘dolce’ ciclopedonale". L’ottimizzazione delle prestazioni strutturali del nuovo Ponte può essere conseguita con travi laterali rovesciate a campata unica. Il ponte prevede la tecnica dei martinetti di sollevamento della struttura, idraulici o meccanici, con opportune guide. "Nello spazio previsto tra le travi si è ricavato il ripiano continuo delle sedute, dalle quali osservare il paesaggio; vi si sono situate le sottostrutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici, in grado di rendere il ponte energeticamente autonomo e di fornire una protezione ai passanti dal sole e dalla pioggia – conclude –. Soluzioni di questo tipo sono tuttora funzionanti su diversi fiumi italiani e naturalmente dovrebbero essere frutto di accurati studi che ne presuppongano il funzionamento in ogni condizione, con livelli elevati di sicurezza".