Ponte Garibaldi, il Tar boccia il ricorso: via ai lavori

Ponte Garibaldi, il Tar respinge la sospensiva, la struttura commissariale: "I lavori per la ricostruzione possono procedere".

"Prendiamo atto della mancata sospensiva decisa dal Tar Marche, che rispettiamo, anche se non ci convince la mancata valutazione del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che chiedeva venissero fatti progetti alternativi – spiegano Italia Nostra (Sezione di Senigallia), Gruppo Società Ambiente (Gsa), Associazione Confluenze, Archeoclub d’Italia (Sede di Senigallia) e Amici della foce del fiume Cesano, promotori del ricorso – come dice l’ordinanza del Tar, ’alcune delle doglianze di parte ricorrente non coinvolgono interessi di soggetti terzi diversi dal Comune di Senigallia’, il che significa che era del tutto inammissibile per difetto di interesse, infondato e strumentale il ’controricorso’ del ’Comitato tra 2 fiumi’".

Il Comitato intanto rinnova il proprio impegno a vigilare sulla corretta e rapida attuazione delle opere pubbliche previste, nel rispetto dell’ambiente, ma senza tollerare ulteriori ritardi o strumentalizzazioni a danno della sicurezza e della ripresa economica della comunità e ha già conferito incarico di valutare azioni legali nelle competenti sedi giudiziarie contro coloro che hanno espresso e pubblicato commenti diffamatori inaccettabili. "Quanto alla legittimazione del Comitato a costituirsi in giudizio, contestata dai ricorrenti, il Tar non ha accolto l’eccezione, riconoscendo implicitamente il ruolo attivo e concreto del Comitato nella difesa degli interessi collettivi e territoriali" spiega il Comitato in un comunicato.

Già da lunedì, si partirà con il crono programma per avviare i lavori del manufatto il prima possibile, nell’intento di recuperare il tempo perduto a causa del ricorso: "Il nuovo ponte è un’infrastruttura essenziale non solo per il ripristino del collegamento tra le due sponde della città e della viabilità, ma soprattutto per la sicurezza idraulica e urbana di una città come Senigallia che già troppe volte è stata colpita dalle alluvioni e dal maltempo - commenta la notizia il presidente Acquaroli -. L’ordinanza del Tar ha già rappresentato una verifica approfondita e ogni ritardo per ulteriori ricorsi peserebbe su una comunità che attende risposte concrete e durature e il ripristino di una condizione stabile e ottimale per la sicurezza del territorio e dell’area della foce del Misa".