Ponte Garibaldi, la demolizione a ritmi serrati

Prosegue la demolizione del ponte Garibaldi, abbattuto in 24 ore il lato nord. Procedono a ritmi serrati le operazioni di demolizione del manufatto, inagibile dopo l’alluvione del 15 settembre 2022. Le operazioni di abbattimento subiranno uno stop durante la giornata festiva di oggi: ieri, a causa del forte vento sono state momentaneamente sospese. I carotaggi effettuati nelle scorse settimane avevano fatto temere un rallentamento, come avvenuto già in passato per il ponte degli Angeli dell’8 dicembre 2018, dove erano state rinvenuto alcune bombe ed era occorso l’intervento degli artificieri.

A bloccare le operazioni di demolizione del ponte Garibaldi è stata la burocrazia legata ad un cavo da rimuovere. Rimossi subito i calcinacci per evitare un ‘tappo’ nel Misa, anche in vista della pioggia che dovrebbe cadere in città nelle prossime ore. Ieri a preoccupare proprio in vista dell’arrivo del maltempo, è la barra che si è formata nel porto canale e che, potrebbe ostruire il regolare deflusso del fiume. Un problema che va avanti ormai da più di cinque anni e proprio per limitarlo, è stato effettuato un escavo nella zona centrale del fiume per aumentarne la profondità ed eliminare parte dei sedimenti. Le immagini della situazione in cui versa il porto canale sono diventate virali e i commenti delle ultime ore fanno emergere la preoccupazione dei cittadini.