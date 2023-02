"Ponte Garibaldi, la passerella entro giugno Per la ricostruzione tempi molto più lunghi"

E’ in arrivo una soluzione alternativa per il ponte Garibaldi. La Regione Marche, infatti, ha trovato una soluzione per sostituire il ponte, gravemente danneggiato dalla alluvione che il 15 settembre dello scorso anno ha colpito la città di Senigallia e il suo entroterra. Da allora il ponte Garibaldi è stato chiuso al traffico di qualsiasi tipo, compreso quello pedonale. Si tratta di una passerella provvisoria che dovrà essere posizionata e messa a norma, anche con l’aggiunta di rampe d’accesso che permettano il passaggio delle persone portatrici di handicap. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato l’incarico, perciò si pensa che per il prossimo mese di giugno possa essere pronta all’uso. L’Amministrazione comunale di Senigallia spera che entro breve tempo venga effettuato l’affidamento dei lavori: la struttura scelta, infatti, si trova all’interno del deposito del Consorzio di Bonifica ed è già di proprietà dell’ente locale; avrà però bisogno di alcuni interventi di manutenzione. E’ prevista inoltre la realizzazione di un progetto per poterla adattare all’utilizzo dei pedoni. La passerella provvisoria dovrà infatti essere in grado di sostenere il passaggio di un minimo di centoventi persone, e dovrà agevolare il transito da una parte all’altra della città. Un aiuto non da poco, visto che ormai da cinque mesi i residenti ed i commercianti del centro storico sono costretti a fare un lungo giro ogni giorno per andare al lavoro, o semplicemente per tornare a casa. E anche gli studenti della scuola Fagnani, che si trova proprio in piazza Garibaldi, devono fare sempre dei giri più lunghi per andare e venire dalla scuola. Con la passerella che si intende realizzare sul ponte Garibaldi, come si può facilmente comprendere, sarebbe tutto molto più semplice. Il costo totale dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui trecentocinquantamila euro. Per quanto riguarda invece gli interventi di demolizione e la ricostruzione definitiva del ponte Garibaldi, i tempi saranno inevitabilmente molto più lunghi. L’intero progetto sarà affidato all’Anas. Il nuovo ponte, in ogni caso, sarà diverso dal ponte ‘Angeli dell’8 dicembre 2018’, posizionato in fondo a Corso 2 Giugno, visti i problemi creati a seguito dell’alluvione.

Matilda Rossetti, Irene Tarsi

e Gianmarco Siena

(Classe II D)