Ponte Garibaldi, la ricostruzione può partire

La Regione ha reperito i fondi per la costruzione del nuovo ponte Garibaldi. L’annuncio è stato fatto dal sindaco Massimo Olivetti durante il consiglio Comunale di ieri. Rispondendo a una interrogazione del consiglire di FdI Marcello Liverani, che chiedeva aggiornamenti sull’infrastruttura inagibile dopo l’alluvione del 15 settembre, il primo cittadino ha spiegato la novità. "Ho avuto la comunicazione dalla Regione, che sarà formalizzata prossimamente, che l’ente ha trovato la copertura per la costruzione del nuovo ponte Garibibali - ha detto il primo cittadino - una notizia che rappresenta una accelerazione importante dopo che nelle scorse settimane la Soprintendenza non ha apposto rilievi di natura storica per l’abbattimento". Olivetti ha confermato anche il cronoprogramma dei lavori per la nuova passerella ciclopedonale: sono in fase di ultimazioni di due scivoli su cui verrà posizionata la passererella in corso di realizzazione presso una ditta in Friuli Venerzia Giulia. Prima verranno spostati i sottoservizi e poi si potrà procedere anche con l’abbattimento del vecchio ponte. Il tutto entro la fine di maggio.

"Con la pesserella pedonale la viabilità non cambierà - ha precisato Olivetti - ma restiamo aperti a ulteriori valutazioni al momento". Durante la seduta consiliare il presidente Massimo Bello ha comunicato la sentenza della Corte di Cassazione che condanna la Fondazione Città di Senigallia a restituire ad Autostrade per l’Italia spa l’importo, già incassato da anni dalla Fondazione, di oltre 14 milioni di euro. "Il provvedimento non avrebbe posto alcun problema se i soldi incassati dopo il primo grado fossero ancora nella disponibilità dell’Ente, come cautela avrebbe dovuto suggerire. Il gravissimo problema è che in cassa della Fondazione oggi ci sono rimasti solo € 8.515.189,59 - osserva la maggioranza -. La vecchia Amministrazione della Fondazione Città di Senigallia, infatti, presieduta dal dott. Michelangelo Guzzonato invece che conservare i soldi riconosciuti in primo grado, li ha spesi. Perché i Consigli di Amministrazione della Fondazione hanno deciso di spendere gran parte dell’importo riconosciuto in via provvisionale? L’ex sindaco di Senigallia e l’ex Presidente del Consiglio Comunale hanno mai richiesto chiarimenti su questo tipo di gestione al Cda?".

Bocciata la mozione presentata da Campanile che chiedeva di accelerare l’iter per l’intitolazione di un via o edificio pubblico all’ex assessore Enzo Monachesi, recentemente scomparso.

Giulia Mancinelli