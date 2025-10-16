Ponte Garibaldi, l’attesa per l’udienza al Tar. Ma il paracadute è già pronto ad aprirsi

L’avvocatura di Stato è pronta a costituirsi a supporto della Regione nella vicenda di ponte Garibaldi. E’ preivista il 5 novembre l’udienza al Tar, a cui erano ricorse alcune associazioni ambientaliste. La struttura commissariale sta lavorando alle pratiche per espropriare l’immobile di Federcaccia, che , il quale, rispetto al precedente, sarà traslato di qualche decina di metri verso monte. Dopo aver finalizzato l’esproprio, si potrà procedere con la realizzazione delle rampe necessarie per il rispetto del franco idraulico.

Un progetto che divide la città: le associazioni ambientaliste hanno raccolto oltre 10mila firme contro quello che è già stato ribattezzato ‘ponte a brugola’. Un occhio è rivolto anche al ponte degli Angeli dell’8 dicembre 2018, finito nel mirino della magistratura, proprio per il presunto mancato rispetto del franco idraulico, per cui sono partiti undici avvisi di garanzia. Bocciata l’ipotesi Martinetti, e nell’oggettiva impossibilità di realizzare della rampe, si dovrà rivedere il ponte in chiave pedonale.

L’ampliamento della zona pedonale, con l’aumento dei bus navetta e del trasporto pubblico, potrebbe essere l’unica alternativa nel caso sfumi l’ipotesi di realizzazione del ponte. Il governatore Acquaroli, fresco di ricandidatura, durante il consiglio dello scorso 3 febbraio aveva girato la patata bollente al primo cittadino, sintetizzando che ‘Se il ponte non lo volete, noi non lo facciamo’. Il manufatto, commissionato dalla struttura commissariale, sarà realizzato da Anas. Se prima sembrava lontana l’ipotesi di un centro storico senza ponte Garibaldi, ora potrebbe invece essere considerata come ipotesi, soprattutto dopo l’avvio della nuova viabilità attraverso la rotatoria (ancora in fase provvisoria) nell’incrocio dell’ex Penna. Sarà da rivedere la passerella ciclopedonale installata in attesa della realizzazione del ponte, che, in caso di pedonalizzazione, potrebbe diventare, oltre al ponte degli Angeli, l’altro collegamento tra la zona nord e la zona sud della città. L’assenza del ponte non ha comunque sortito alcun effetto sul turismo: la spiaggia di velluto è infatti in attesa dell’ufficializzazione del raggiungimento, per il secondo anno consecutivo, del milione di presenze. E’ impasse invece per il progetto preliminare di ponte Portone, per cui la struttura commissariale è in attesa di una risposta da parte dell’amministrazione.