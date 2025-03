"Ponte Garibaldi, lavori entro la fine del mese"

Ponte Garibaldi, contiamo di avviare il cantiere entro fine mese. Si accelera per la realizzare dell’infrastruttura che tornerà a ripristinare il collegamento tra la zona sud e la zona nord della spiaggia di velluto. Un ponte difficile da digerire da molti, a causa del forte impatto paesaggistico che avrà sul centro. Un progetto da cui non si può prescindere se si vogliono rispettare tutte le norme legate alla sicurezza ed evitare così che venga realizzato un manufatto che possa finire, come accaduto per ponte degli Angeli, nel mirino della magistratura. Nessun progetto alternativo è stato presentato alla struttura commissariale, che, attraverso Anas, sta procedendo: "È un ponte della città e per la città – spiega il vice commissario ingegner Stefano Babini – i soldi (4 milioni di euro) ci sono, il progetto c’è e sappiamo che a una parte della città non piace, ma è l’unico che rispetta tutte le normative". Una volta decaduta la struttura commissariale, i soldi stanziati, se non congelati per la realizzazione di un nuovo ponte, potrebbero essere destinati ad altre opere di mitigazione, lasciando così la spiaggia di velluto, senza un collegamento. Un ponte che rispetta tutte le norme di sicurezza, ma che non ha nulla a che vedere con il rischio di un esondazione: "Il progetto del ponte rispetta il franco idraulico, ma questo non significa che è utile per evitare un’alluvione, ma consentirà, in caso di emergenza di avere un collegamento transitabile per i mezzi di soccorso" prosegue Babini. L’apertura del cantiere è imminente: "Salvo intoppi, contiamo di aprirlo entro la fine di marzo". Un progetto che potrebbe essere modificato se fossero realizzate le vasche di laminazione, attese ormai da più di quarant’anni e altre opere di mitigazione a monte: "Come abbiamo detto più volte, un evento eccezionale è tale perché non se ne conosce la portata – afferma l’ingegnere – le vasche di laminazione non consentono di evitare l’esondazione ma bensì di evitare il danno. Resta comunque fermo che, senza un ponte che rispetti il franco idraulico, ci sarebbero problematiche legate al collegamento". La struttura commissariale ha già rimesso mano al progetto ampliando la larghezza della pista ciclabile, altre migliorie come giochi di luce, ma anche il colore delle strutture. Il ponte Garibaldi è un’opera richiesta a gran voce dalle associazione di categoria che, durante il Consiglio Grande, avevano evidenziato le difficoltà delle attività che si trovano in prossimità di piazza Garibaldi che, attualmente, nonostante il collegamento ciclopedonale provvisorio, risultano isolate dal resto della città.