Ponte Garibaldi, le pagelle dei commissari ai progetti

Sul tema del nuovo Ponte Garibaldi la struttura commissariale si dice "Disponibile al dialogo". Sono quattro le alternative presentate da Italia Nostra, una a firma dell’architetto Alberto Bachiocchi, le altre tre dell’architetto Massimo Buratti, in collaborazione con il designer Adriano Pepe. Il 5 novembre il Tar si pronuncerà definitivamente sul progetto del Ponte Garibaldi, oggetto di un ricorso avanzato da alcune associazioni ambientaliste e da Italia Nostra, dopo la petizione che ha raccolto oltre 10mila firme.

"Abbiamo visto i quattro progetti dei ponti che sono stati proposti, i quali nella sostanza coincidono con molte delle ipotesi che avevamo fatto prima di giungere alla configurazione del Garibaldi – spiega il vicecommissario, l’ingegner Stefano Babini –. Si riconosce ai tecnici che li hanno elaborati l’impegno profuso, elaborando soluzioni interessanti ma che tuttavia non potrebbero essere approvate a causa delle norme tecniche sulla costruzione dei ponti".

Due dei tre progetti propongono il sollevamento tramite martinetti: "L’assunto che si possano usare i martinetti per sollevare i ponti non ’durante’ la piena ma prima di questa deriva da una interpretazione letterale della norma che è stata smentita anche di recente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si è pronunciato a sezioni unite sull’argomento, precisando che il divieto di utilizzare i dispositivi di sollevamento è generale – prosegue l’ingegner Babini –. Ma le norme tecniche prescrivono pure che gli impalcati debbano essere posti comunque al di sopra degli argini, e quindi dei muri, oltre a dover rispettare il franco idraulico. Anche con le vasche di laminazione, che richiedono qualche anno per essere ultimate, come dimostrano gli studi idraulici di Fondazione Cima, Università politecnica delle Marche ed Autorità di Bacino, si riuscirà a contenere l’acqua entro i muri d’argine, ma senza riduzioni significative dei livelli idrici".

Si parla di margini minimi di sicurezza: "Tutti ormai sanno che tra i muri possono transitare poco meno di 300 metri cubi al secondo di acqua, ma che le piene possono arrivare a 900, per cui le vasche ne tratterranno 600, quindi i margini di sicurezza, nell’ipotesi più sfavorevole di piene catastrofiche, pur tutelando la città, non potranno che essere minimi. Da non sottovalutare infine che le norme tecniche suggeriscono di condurre le verifiche di compatibilità idraulica dei ponti tenendo conto dei possibili malfunzionamenti delle opere artificiali a monte. Il secondo e il quarto progetto non possono essere presi in esame, essendo bassi e tra i muri. Il primo, salvo approfondimenti, potrebbe essere realizzato, ma non sfugge che occulterebbe la vista dei portici Ercolani, e che ricade in zona vincolata, contraddicendo buona parte delle considerazioni che hanno originato i ricorsi al Tar Marche contro il Garibaldi. Il terzo, oltre a presentare gli stessi problemi del primo, sia pure in misura minore, non è sufficientemente alto rispetto ai muri e non potrebbe essere approvato".

Ma da parte della struttura commissariale c’è un’apertura: "Ribadiamo in ogni caso la disponibilità al dialogo sulle questioni relative ai ponti".