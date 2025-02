Ponte Garibaldi,. Mangialardi punta allo stop

Il vice presidente del Consiglio regionale Maurizio Mangialardi ha depositato una nuova interrogazione rivolta alla Giunta Acquaroli per fermare il progetto del nuovo Ponte Garibaldi, una volta assunte le rilevanti novità emerse dal Consiglio Grande di Senigallia. "In quella sede il Presidente Acquaroli ha scaricato ogni responsabilità rispetto alla decisione di realizzare il ponte sul sindaco Massimo Olivetti. Si tratta, dunque, di una volontà espressa a livello locale, ma non dalla cittadinanza, che si è schierata in modo compatto contro il progetto presentato da Anas, bensì solo ed esclusivamente da una cerchia ristretta di amministratori locali – spiega Mangialardi -. Tra le numerosissime criticità relative al progetto evidenziate si segnalano: la forte riduzione della sicurezza stradale su via Rossini per intersezoni pericolose tra diversi tipi di traffico; effetti negativi sulla funzionalità degli accessi e delle uscite dal contiguo Liceo per gli studenti ed il personale stesso; sicuro aumento di inquinamento atmosferico e acustico nell’area circostante la scuola; impatto estetico devastante per il contesto monumentale in cui il ponte è inserito; impatto visivo sui Portici Ercolani. É necessario procedere con estrema rapidità alla realizzazione in somma urgenza delle vasche di espansione sulla vallata del Misa e del Nevola allo scopo di ridurre i 900 metri cubi di portata a monte che si riducono a 300 metri cubi a alla foce per il restringimento degli argini".