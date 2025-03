"Ponte Garibaldi, no lavori in estate"

Ponte Garibaldi, Mangialardi contro la partenza dei lavori in piena estate. "Ho chiesto formalmente alla Giunta regionale nella seduta del Consiglio regionale di ieri di bloccare l’iter per il nuovo Ponte Garibaldi, soprassedendo rispetto alla realizzazione dell’obbrobrioso progetto Anas presentato in attesa dell’estate (periodo quantomai inopportuno per aprire un cantiere a Senigallia) e delle incombenti elezioni regionali – spiega - Le date ormai sono slittate, non certo per colpa delle proteste di cittadini, associazioni e professionisti, ma per una serie di impegni che sono stati disattesi nel tempo (Acquaroli aveva promesso nel Luglio 2023 che i lavori sarebbero iniziati entro Maggio 2024): tanto vale attendere e rivedere radicalmente il progetto. Si tratta di un gesto di serietà e responsabilità indispensabile, visto che il nuovo ponte rimarrà per decenni e segnerà in modo indelebile Senigallia. Il nuovo Ponte Garibaldi è dunque ufficialmente orfano: anche l’assessore Aguzzi si è reso conto che quest’opera è insostenibile e inaccettabile, glielo hanno detto i cittadini senigalliesi durante il Consiglio Grande e anche il circolo locale del suo partito, Forza Italia, che nel recente congresso cittadino ha chiesto con forza all’assessore regionale (che era presente) di modificare il progetto in modo sostanziale".