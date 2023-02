Ponte Garibaldi, passerella per bici e pedoni

Altri due anni di attesa per il ponte Garibaldi, ma il Consorzio di bonifica delle Marche realizzerà una passerella ciclopedonale larga due metri che consentirà il passaggio contemporaneo di pedoni e biciclette in entrambi i sensi di marcia. La spesa stimata è 315 mila euro e sarà finanziata dallo Stato. La passerella collegherà, almeno temporaneamente, la zona sud della città con il centro storico, evitando così a pedoni e ciclisti di allungare la strada transitando sul ponte degli Angeli. L’intervento dovrebbe essere effettuato entro giugno, così da non penalizzare la stagione estiva.

Il tutto in attesa che ponte Garibaldi venga rifatto con parte dei 400 milioni di euro stanziati dal governo per fronteggiare l’emergenza. A cinque mesi dall’alluvione dello scorso 15 settembre ponte Garibaldi, che già presentava delle criticità è ancora chiuso e non è stato demolito. In questi giorni sono stati effettuati sopralluoghi del personale tecnico comunale e della giunta, guidata dal sindaco Massimo Olivetti, assieme ai funzionari della Regione Marche e del Consorzio di Bonifica. Un dejavu per la spiaggia di velluto: nel 2016 era stato chiuso al traffico veicolare il ponte 2 Giugno, tornato transitabile nel 2021 dopo il rifacimento e riaperto con il nome di ponte degli Angeli dell’8 dicembre 2018, in memoria delle vittime della strage della Lanterna Azzurra. Una passerella pedonale potrebbe tornare a dare una boccata d’ossigeno alle attività che gravitano in prossimità di piazza Garibaldi, molte delle quali hanno già minacciato il trasferimento. Con una passerella ciclopedonale senigalliesi e turisti potranno tornare ad usufruire del parcheggio antistante lo stadio Bianchelli, attualmente considerato da tante persone, soprattutto anziane, troppo distante dal cuore del centro storico.