Ponte Garibaldi, polemica infinita. Intanto Bello convoca il Consiglio

In risposta all’interrogazione del capogruppo del Pd Maurizio Mangialardi su ponte Garibaldi, l’assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi ha risposto che il ponte si farà e che a breve saranno appaltati i lavori. Pochi se non nulli i margini di una modifica al progetto: "Forse Olivetti non ha ben compreso che l’intervento di ieri in risposta alla mia interrogazione era non solo un vero e proprio affronto verso i 9 mila firmatari della petizione online contro il progetto Anas del ponte, ma anche un’umiliazione devastante per il Consiglio e per l’Amministrazione Comunale – scrive Mangialardi - Mentre Olivetti rivendicava nel suo intervento in Consiglio Comunale di giovedì scorso 9 gennaio il fatto che fosse stata proprio la sua Giunta a far ritardare l’inizio dei lavori per il nuovo ponte Garibaldi con (presunte) richieste di modifiche al progetto, sottolineando questa interlocuzione come un fatto positivo; Aguzzi fustigava le strumentalizzazioni che hanno fatto perdere tempo non permettendo ancora ad oggi l’avvio del cantiere. Se quello che dice Olivetti è vero, dobbiamo presumere che tra i bersagli della critica di Aguzzi c’è proprio l’amministrazione comunale di Senigallia. l quadro che emerge è quello di un’amministrazione comunale senigalliese ridotta a poco più che scendiletto della Regione: La Regione, sfruttando lo stato d’emergenza, ha anche bypassato l’indispensabile parere, che sarebbe stato vincolante, della Sopraintendenza". Il Consiglio Grande si farà: "La Presidenza sta predisponendo tutti gli atti necessari per organizzare la seduta del Consiglio Grande, rispettando la volontà dell’Assise comunale" ha spiegato il presidente del consiglio comunale Massimo Bello.