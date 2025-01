"Ponte Garibaldi, progetto ok: presto i lavori"

Il ponte Garibaldi oggetto di un’interrogazione in consiglio regionale, l’assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi: "Tutto è pronto per l’avvio ai lavori". Ieri Aguzzi ha ribadito che "le procedure per la realizzazione del ponte possono dirsi pressoché concluse e, di conseguenza, imminenti i lavori". Durante la risposta all’interrogazione presentata da Maurizio Mangialardi del Pd, Aguzzi ha ripercorso anche l’iter: "Sono state valutate diverse ipotesi con strutture di tipo differente e posizionamento diverso rispetto a quella del precedente manufatto ma alla fine si è convenuto, d’intesa con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e dopo gli accertamenti dell’Anas, soggetto attuatore dell’opera, che per poter realizzare un ponte a norma e garantire la sicurezza per il centro storico non ci sono altre soluzioni". Mangialardi ha sottolineato la mancata condivisione di cui si parlerà in Consiglio Grande: "In modo sprezzante e brutale, ignorando i 9mila cittadini che hanno chiesto di modificare il progetto e del Consiglio Comunale che ha chiesto un Consiglio grande per discutere dell’opera: manca la Verifica Preventiva di Interesse Archeologico, manca un piano della viabilità, mancano addirittura gli ascensori per le persone con disabilità, ma per Aguzzi avanti si vada. Alla faccia della partecipazione!". Aguzzi è tornato anche sulla raccolta firme: "Dispiace vedere che c’è stata una strumentalizzazione sfociata in una raccolta firme basata su dati non precisi e una foto che non rappresenta il ponte come verrà realizzato".